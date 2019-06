Nach Umzug ist das Gymnasium Fallersleben wieder komplett

Fürs Schulzen­trum ist wieder einmal Kistenpacken angesagt – die seit Frühjahr 2014 laufende Generalsanierung ist einmal mehr der Grund. Doch diesmal wird nicht am Standort Fallersleben gepackt, sondern in der Außenstelle des Gymnasiums, die seit Oktober 2013 in der früheren Astrid-Lindgren-Schule...