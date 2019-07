Wilfried Nehls erhält in Fallersleben den Hoffmann-Ring

Die Truppe, der er einst zu ihrem Namen verholfen hatte, hat einen ganz persönlichen Film produziert: Zur Verabschiedung des stellvertretenden Leiters am Gymnasium Fallersleben in der Aula am Mittwoch hat der Verein „Klangtapete“ aus Ex-Schülern eine tolle Erinnerung für Wilfried Nehls (67)...