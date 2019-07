Wolfsburg: „Sommerfest meets Rock im Allerpark“ am 10. August

Für Festivalfeeling im Allerpark Wolfsburg sorgt am 10. August das Event „Sommerfest meets Rockim Allerpark“. Als Headliner tritt die deutsche Indie-Rockband RAZZ auf, wie die Wolfsburg AG mitteilt. Die vierköpfige Musikgruppe aus dem Emsland kombiniert Stilrichtungen wie Garage-Rock, Rock ’n’ Roll und Blues Rock mitmodernen Beats. „Mit RAZZ haben wir eine junge Band verpflichtet, die bereits bei den größten deutschen Festivals wie Rock am Ring, Hurricane oder Lollapalooza auf der Bühne stand“, sagt Steffen Müller, Geschäftsführer von Radio 21. Vor dem Aufritt von RAZZ sorgen ab 19 Uhr die regionalen Newcomerbands The Unknown, Abandoned In Destiny und ¡Tilt! für Stimmung.

Bereits ab 14 Uhr steht für das junge Publikum „Frank und seine Freunde“ mit selbst komponierten Kinderliedern auf der Bühne. „Mit diesem Gemeinschaftsprojekt zeigt der Allerpark einmal mehr, was in ihm steckt. Das neue Format ‚Sommerfest meets Rock im Allerpark‘ wird ein ganz besonderes Veranstaltungshighlight in der Region. Ich bin überzeugt, dass wir bei gutem Wetter alle Besucher begeistern werden“, sagt Thomas Klein, Leiter Freizeit-Wirtschaft der Wolfsburg AG.

Das musikalische Programm beginnt bereits um 14 Uhr auf dem Sommerfest mit „Frank und seine Freunde“. Frank Acker rief das Kindermusikprojekt 2009 ins Leben. Seither tourt die Gruppe durch Deutschland. 2010 gewannen sie den Deutschen Rock-und-Pop-Preis in der Kategorie „Kinderlieder“.

Das Bühnenprogramm am Abend startet ab 19 Uhr mit den Aufritten von drei regionalen Bands, die aus den zahlreichen Bewerbungen, die beim Hallenbad für die Veranstaltung eingegangen sind, ausgewählt wurden. „Uns haben rund 100 Bewerbungen erreicht“, so Andreas Plate vom Hallenbad – Kultur am Schachtweg. „Ziel ist es, den Musiknachwuchs in der Region zu fördern und den Bands einen besonderen Auftritt im Vorprogramm einer populären Band zu ermöglichen. Mit RAZZ als Headliner ist uns das auch in diesem Jahr gelungen.“

Eine der ausgewählten Bands ist die Indie-Rock- und Popband The Unknown aus Wolfsburg. Die vierköpfige Gruppe gründete sich im Sommer 2016 und coverte zunächst bekannte Youtube-Hits, ehe sie selbst mit dem Liederschreiben begann. Die Braunschweiger Band Abandoned In Destiny gibt selbstproduzierte Songs wie „Your Lies“ und „Every Knife Is Falling“ zum Besten. Der Musikstil erinnert an Bands wie Rise Against, Billy Talent und Nirvana. ¡TILT!, eine vierköpfige Alternative-Rock-Band aus Goslar, hatte als dritte Band im Contest um die begehrten Vorband-Plätze die Nase vorn. Ganz im Sinne ihrer musikalischen Vorbilder wie Pearl Jam, Foo Fighters oder auch Red Hot Chili Peppers verspricht ihr Auftritt eine musikalische Mischung aus kraftvollen Gesängen, treibenden Bässen und präzisen Drum Fills.

Im Anschluss rockt der Headliner RAZZ die Bühne. Die Band aus Schöninghsdorf hat sich 2011 gegründet und veröffentlichte knapp zwei Jahre nach ihrem Debütalbum im September 2017 ihr zweites Album „Nocturnal“. Die vier Emsländer vereinen in ihrer Musik Beats mit rhythmischen Gitarrenklängen zu alternativem Indierock. red