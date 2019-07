Polizei stoppt Autofahrer in Wolfsburg mit 2,41 Promille

Mit sage und schreibe 2,41 Promille wurde ein 38-jähriger Autofahrer aus Rumänien am Mittwochabend um kurz vor Mitternacht von der Polizei gestoppt. Zeugen hatten die Polizei bereits um 23.30 Uhr alarmiert, als sie bemerkten, wie der 38-Jährige stark alkoholisiert in Weyhausen in seinen Mercedes-Benz einstieg und davonfahren wollte. Die Zeugen versuchten noch, den Mann von seinem Vorhaben abzubringen, doch der 38-Jährige verwehrte sich gegen jegliche Form der Einmischung, setzte sich in seinen Mercedes und fuhr in unbekannte Richtung davon.

Eine sofortige Fahndung nach dem Fahrzeug blieb laut Mitteilung der Polizei zunächst ergebnislos. Gegen 23.50 Uhr konnte das Fahrzeug mit dem 38-Jährigen schließlich durch Wolfsburger Polizeikräfte auf der B 188 aufgenommen, gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Im Fahrzeug des 38-Jährigen fanden die Beamten diverse Flaschen an Alkoholika. Bei der Kontrolle schlug den Kommissaren starker Atemalkoholgeruch entgegen. Ein Atemalkoholtest erbrachte stattliche 2,41 Promille. Daraufhin wurde dem Mann auf der Dienststelle in Wolfsburg von einem Arzt eine Blutprobe entnommen, der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. red