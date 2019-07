Prozessauftakt zu Messerattacke in Wolfsburg

Braunschweig/Wolfsburg. Der Prozess gegen den mutmaßlichen Angreifer einer Messerattacke in Wolfsburg hatte am Dienstag den Auftakt. Das Opfer fühlt sich bedroht.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter der Messerattacke in Wolfsburg hat am Dienstag begonnen. Am Vormittag sagte das Opfer aus, es fühle sich bedroht von Freunden des Angeklagten.

Das Opfer wurde am 3. Oktober 2018 auf der Siegfried-Ehlers-Straße in Wolfsburg von hinten angegriffen. Der Täter stach drei Mal in das Gesäß seines Opfers. Als der Mann sich zu verteidigen versuchte, sprühte der Angreifer ihm Pfefferspray ins Gesicht und stach ihm in die Brust. Das Opfer konnte sich in ein etwa 30 Meter entferntes Café retten. Dort wurden Krankenwagen und Polizei gerufen.

Anklage wegen versuchtem Mord

Der Angeklagte, ein 35-Jähriger Algerier, wird wegen versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung angeklagt. Er verweigerte am Dienstagvormittag die Aussage. Das Opfer, ein 34-Jähriger gelernter Maler, der ebenfalls aus Algerien stammt, erklärte, er fühle sich nicht mehr sicher. Er sagt vor Gericht aus, dass er mehrere Male von Bekannten des Angeklagten eingeschüchtert worden sei. Einmal habe er sogar vor einer Gruppe von Männern mit Messern fliehen müssen. Auch seien ihm bis zu 15.000 Euro für eine Falschaussage angeboten worden. Laut ihm drohten sie mit einer weiteren Attacke: „Wenn du das Geld nicht akzeptierst, machen wir das gleiche noch mal mit dir.“

Opfer und Täter kannten sich

Weiterhin erwähnt das Opfer mehrere neue Details. So habe der Angreifer bei der Tat „Ich werde dich umbringen. Ich werde dich töten“ gerufen. Außerdem habe ein Freund des Täters diesen zurückgehalten, während das Opfer entkommen konnte. Eine neue Information war auch, dass das Opfer eine Woche lang in der Wohnung eines Freundes des Angeklagten gearbeitet habe und den mutmaßlichen Täter dort regelmäßig gesehen habe. Zunächst war nur bekannt, dass sich Opfer und Angeklagter im Sommer 2018 im Schwimmbad getroffen, als Landsmänner erkannt und unterhalten hatten. Von diesem Treffen existiert auch ein Foto. Sowohl Richter als auch Rechtsanwalt des Angeklagten erwähnen, dass das Opfer nun mehr Details nennen konnte als bei früheren Aussagen.

