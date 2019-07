Classic Days in der Autostadt zeigen VW-Rekordfahrzeuge

Unter dem Titel „Past, Present, Future“ präsentiert die Autostadt in Wolfsburg vom 2. bis

4. August auf den 14. Classic Days Rekordfahrzeuge aus dem Volkswagen Konzern. Erstmals geht auf dem fast drei Kilometer langen Rundkurs am Schloss Dyck auch der vollelektrische ID.R an den Start, heißt es in einer Mitteilung der Autostadt.

Anlässlich der Gründung des Volkswagen-Werks in Anchieta vor 60 Jahren zeigt die Autostadt im Bereich der „Classic Corner“ zudem ausgewählte Exponate aus der „Volkswagen do Brasil“-Sammlung des Zeithauses. Fans dürfen sich auf ein tägliches Meet and Greet mit Rennsportlegende Hans-Joachim Stuck freuen.

Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: „Volkswagen do Brasil feiert in diesem Jahr den 60. Geburtstag des Werks in Anchieta – Grund genug für uns, mit ‚Feito no Brasil‘ einen Schwerpunkt bei den diesjährigen Classic Days zu setzen. Wir haben dafür einige Exoten, die ausschließlich für den brasilianischen Markt bestimmt waren, mit nach Jüchen gebracht.“