Weit mehr als nur ein seichter Kaffeeklatsch in Ehmen

Mehr als 55 Jahre ist es her, dass sie sich beim Fest zum 25-jährigen Jubiläum der Stadtwerke Wolfsburg spontan anfreundeten. Seither treffen sich Christa Stutzki, Erna Seibert und Karin Große-Freese einmal im Monat zum Kaffeeklatsch mit selbstgebackenem Kuchen. Zu erzählen gibt es immer etwas.

Meist drehen sich die Gespräche ums Familienleben der Frauen, die 1964 nicht nur untereinander Freundschaft schlossen, sondern kurzerhand auch Ehemänner und fünf Kinder einbezogen. „Anfangs haben wir uns immer mittwochs getroffen“, berichtete Stutzki. „Nach Feierabend sind die Männer dazugekommen, und wir haben alle gemeinsam Abendbrot gegessen.“ Damals waren die Frauen noch zu viert und ihre Familien lebten teils beengter als heute. „Wir haben den Couchtisch ausgezogen, sind eng zusammengerückt, und es war nett und gemütlich“, erinnert sich Erna Seibert (86) vom Steimker Berg. „Weder unter den Kindern noch zwischen uns gab es je Zank und Streit.“ Die Verbindung war eng. Man feierte gemeinsam Silvester, reiste zur Weinprobe an den Rhein und schaute nach Urlaubsreisen Dias an.

Herzstück des Miteinanders war aber stets das Kaffeekränzchen, bei dem die Frauen unter sich blieben, seit ihre Männer im Ruhestand waren. Wie seit Jahrzehnten finden die Treffen im Wohnzimmer statt und wie beim Schmandkuchen mit Kirschfüllung bei Christa Stutzki, kommt nur Selbstgebackenes auf den Tisch. „Das ist Ehrensache“, sagte die 79-jährige Gastgeberin. „Als die Männer früher nach der Arbeit dazukamen, sind drei Kuchen verputzt worden“, sagte sie. „Heute reicht locker einer.“

Bei fast 600 Kaffeekränzchen in 55 Jahren sind 1500 Kuchen verputzt worden? Das muntere Trio nickte die Rechnung ab und staunte in Anbetracht der Zahl über sich selbst. Worüber plaudern die Damen am liebsten? „Früher haben wir über Hausarbeit, Handarbeiten und Urlaubsreisen aber fast nie über Ärzte und Krankheiten“, berichtete Große-Freese (79), die wie Stutzki in Ehmen zuhause ist. Zwar schwelgen die Frauen gern in Erinnerungen und bei manchen Treffen beginnen viele Sätze mit: „Weißt du noch damals?“

Meist geht es in den Gesprächen aber um die Gegenwart und Ereignisse in den Familien. „Man hat die Kinder aufwachsen sehen und Interesse an deren Leben“, sagte Seibert. Nicht immer wird der Kalender gezückt und sofort ein Termin für das nächste Kaffeekränzchen vereinbart. „Manchmal schließen wir uns auch erst kurz zuvor kurz“, sagte Stutzki. Trotz dieser lockeren Reglung vergehen aber selten mehr als vier Wochen, bis eines der drei Wohnzimmer Schauplatz des liebgewonnenen Kaffeeklatschs ist.