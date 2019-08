Wolfsburg lebt – auch in den VW-Ferien

Die Zeiten haben sich geändert in Wolfsburg. Knackige Hitze und Werksferien bei Volkswagen – das bedeutete früher unweigerlich tote Hose in der City und gähnende Leere in den Kassen der Geschäftsleute. 2019 werden nicht mehr die Rollläden hochgefahren und die Bürgersteige hochgeklappt in der Konzernhauptstadt. Erstaunlich, denn nach langer Zeit hat der Autobauer fast alle Mitarbeiter gemeinsam drei Wochen in den Urlaub geschickt....