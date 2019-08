Neugierig und hübsch: Wolfsburgerin züchtet seltene Katzen

Drei Jahre lang musste Brigitte Johns auf ihren edel-rassigen Stubentiger warten, doch in der Vorweihnachtszeit 2017 war es so weit: Die 94-jährige Zoologin holte ihre „Allee“ vom Züchter in Düsseldorf ab und war von Anfang an von ihrer Singapura total begeistert. „Ich habe die kleinste Rassekatze...