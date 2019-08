Kunstwerk aus vier Tonnen Sand steht in Wolfsburger Outlets

Sommer, Sonne und pures Strandfeeling. Dass in den Designer Outlets am Wochenende Urlaubsstimmung aufkam, dazu trug eine mächtige Sandburg bei, die im Einkaufszentrum in die Höhe wuchs und die Blicke auf sich zog. Wenn das Wetter mitspielt, können Besucher das Kunstwerk aus vier Tonnen Sand zwei...