Ab dem kommenden Monat gibt es einen neuen Vorsitzenden in der PUG-Ratsfraktion – Andreas Klaffehn.

Wolfsburg. Die derzeitige Vorsitzende, Sandra Straube, gibt für die verbleibenden zwei Jahre der Wahlperiode den Stab weiter – an Andreas Klaffehn.

PUG-Ratsfraktion in Wolfsburg wechselt den Vorsitz

Ab dem kommenden Monat gibt es einen neuen Vorsitzenden in der PUG-Ratsfraktion – Andreas Klaffehn. Die derzeitige Vorsitzende, Sandra Straube, gibt für die verbleibenden zwei Jahre der Wahlperiode den Stab weiter, wie die Partei mitteilt. Grund dafür ist eine berufliche Weiterentwicklung. Nach erfolgreichem Abschluss wird sie befähigt, neben der Anwaltskanzlei auch als Notariat zu arbeiten. „Die zeitliche Mehrbelastung hat mich zu dem Schritt bewogen, den Vorsitz für den Rest der Zeit in andere Hände zu legen, und ich freue mich außerordentlich darüber, dass ich Andreas Klaffehn dafür gewinnen konnte, das Amt des Fraktionsvorsitzenden zu übernehmen“, erklärt Straube in der Mitteilung und meint weiter: „Als stellvertretende Vorsitzende stehe ich aber weiterhin zur Verfügung.“

Der aus dem Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden aufgerückte Andreas Klaffehn sieht dies genauso: „Um die Mehrbelastung abzufedern, habe ich mich gern bereit erklärt, den Vorsitz zu übernehmen. Darüber hinaus freue ich mich auch über das Vertrauen der Ratsfraktion, die sich dafür ausgesprochen hat, mir in den kommenden zwei Jahren den Vorsitz zu übertragen.“ red