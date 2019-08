Noch bis zum Sonntag dauern die gezielten Überprüfungen in Wolfsburg an.

Wolfsburg. Den Fahranfänger erwarten nach Angaben der Polizei mindestens 480 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Verkehrsdatei.

21-Jähriger in Wolfsburg mit Tempo 113 unterwegs

Mit nahezu autobahnähnlichem Tempo von 113 km/h wurde am Donnerstagnachmittag ein 21-jähriger Wolfsburger mit seinem 350 PS starken Audi auf der Heinrich-Nordhoff-Straße gestoppt. Den Fahranfänger, dessen Probezeit schon wegen des Telefonierens mit einem Handy am Steuer verlängert wurde, erwarten nach Angaben der Polizei mindestens 480 Euro Bußgeld, drei Monate Fahrverbot und zwei Punkte in der Flensburger Verkehrsdatei. Die Bußgeldbehörde könne bei einer derartig hohen Überschreitung der zulässigen 50 Stundenkilometer auch vorsätzliches Handeln unterstellen, dies würde das Bußgeld verdoppeln.

„In dieser Woche beteiligen wir uns an europaweiten Geschwindigkeitsmessungen, sogenannte

Tispol-Kontrollen“, erläutert Andreas Wagner als zuständiger Verkehrsexperte der Wolfsburger Polizei. Bisher wurden insgesamt 150 zu schnelle Fahrer gemessen, sechs von ihnen müssen sich neben dem Bußgeld auch auf ein Fahrverbot einstellen. Im Fokus der Kontrollen stehen Geschwindigkeitsüberschreitungen und Aggressionsdelikte im Straßenverkehr, so der Polizeihauptkommissar.

Die Unfallanalyse zeige, das dies unverändert Hauptunfallursachen insbesondere bei Verkehrsunfällen mit Schwerverletzten oder getöteten Personen seien. Im Stadtgebiet wurden in diesem Jahr bei erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitungen in Verbindung mit riskanten und verbotswidrigen Überholmanövern bereits zwei Autofahrer getötet und einer schwerstverletzt. red