Die erste Möbelhaus-Gruppe tritt in Wolfsburg auf

„Mit Sonne im Herzen“ tritt die XXXLutz-Band auf. Und zwar anhaltend am Freitagabend auf der WMG-Bühne vor dem Delphin-Palast. Es ist ein abendliches Zusatzkonzert in der 20. Auflage von „Jazz & More“, das die Wolfsburger Marketing Gesellschaft in den Sommerferien präsentiert. Zugleich ist es...