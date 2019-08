Schießerei in Vorsfelde – Opfer sind aus Verfahren bekannt

Bei der blutigen Schießerei in Vorsfelde am Abend des 13. August wurde ein 20-jähriger Albaner lebensgefährlich verletzt. Er verstarb kurz nach der Tat im Klinikum Braunschweig. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft und der Mordkommission „Tattoo“ wurde der Tote bereits am 14. August im Institut für...