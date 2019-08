Hockey-Weltmeisterinnen von 1976 spielen Golf in Wolfsburg

Der Golfclub Wolfsburg hat kürzlich die ehemalige Hockey-Nationalmannschaft der Damen (1970 bis 1980) bei sich begrüßt. Der Name der Gruppe, die Kiwis, beruht auf der WM-Teilnahme in Neuseeland in 1971, wo der Vizeweltmeistertitel errungen wurde. Mit dem Weltmeistertitel klappte es dann in 1976 bei der Weltmeisterschaft in Berlin, zudem wurden in dieser goldenen Zeit in 1978 und 1979 zwei weitere Vizeweltmeistertitel sowie dreimal der Europameistertitel im Hallenhockey (1975, 1977 und 1978) gewonnen, heißt es in einer Mitteilung. Die höchste Ehre wurde dem Damenteam aber in 1974 zu teil: Ihr wurde die höchste Sportauszeichnung, das Silberne Lorbeerblatt, verliehen. Der einzige Wermutstropfen in dieser grandiosen Karriere des Damenteams war der Olympiaboykott in 1980. Dieser machte den Traum einer olympische Medaille zunichte. Bis heute trifft sich das Dreamteam immer noch regelmäßig, bei den jährlichen und mehrtägigen Treffen wird jetzt aber gemeinsam Golf gespielt. In 2021 feiert der Club der Kiwis sein 50-jähriges Bestehen.

