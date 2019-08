Wolfsburg-Wochenende: Bourani, Altstadtfest, VfL, Buspulling

Mega-Wochenende in Wolfsburg: Gleich mehrere hochkarätige Veranstaltungen werden am 31. August/1. September zahlreiche Wolfsburger und Auswärtige anlocken. Eigentlich stellt sich nur die Frage: Wo gehe ich denn überall hin? Fallersleben Los geht es bereits am Donnerstag, 29. August. Dann beginnt das 44. Altstadtfest in Fallersleben. Gefeiert wird bis Samstag, 31. August. Die Besucher können sich auf mehr als 20 Bands und Künstler in...