Räderdiebe bocken in Wolfsburg Auto auf Steinen auf

Räderdiebe waren in der Nacht zum Dienstag in Wolfsburg am Werk.

Wolfsburg. Von einem Golf GTI sind in der Nacht zum Dienstag in Wolfsburg die Räder gestohlen worden. Am Morgen war der Wagen auf Steinen aufgebockt.

Wieder gab es einen Räder-Diebstahl in Wolfsburg. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schlugen die Räderdiebe in der Nacht zum Dienstag in Westhagen bei einem abgestellten VW Golf GTI zu. Die unbekannten Täter richteten einen Schaden von 4500 Euro an.

Ein Anwohner hatte den auf Steinen aufgebockten Golf entdeckt und die Polizei verständigt. Den Ermittlungen zufolge ereignete sich der Diebstahl in der zweiten Nachthälfte auf einem Parkplatz eines Mehrfamilienblocks und wurde erst um 6.45 Uhr bemerkt. Die Ermittler hoffen auf Zeugen,die den Diebstahl beobachtet haben. Hinweise an die Polizei Wolfsburg unter (05361) 46460. red