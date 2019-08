Klassik-Stücke mag die Wolfsburgerin Melanie Becher besonders

Pausen kennt Melanie Becher nicht wirklich. Die Schülerin des Theodor-Heuss-Gymnasiums hat nahezu an jedem Tag nach dem Unterricht Programm: Das Talent im Rollkunst- und Eiskunstlauf und die Leidenschaft für das Klavierspielen trieben die Zwölftklässlerin an. Derzeit probt die 17-Jährige gemeinsam mit Sophie Jung für den Auftritt bei der Preisverleihung zum „Wolfsburger des Jahres“. Die Gala findet am 30. August im „Global Inn“ statt – und seit einigen Wochen üben die beiden Mädchen gemeinsam für ihre Darbietung. Sophie spielt Oboe, Melanie sitzt am Klavier.

Die Wolfsburgerin spielt seitdem sie neun Jahre alt ist. „Mein älterer Bruder spielte damals – und dann wollte ich auch“, erinnert sich Melanie. Ihre Mutter spielte ebenfalls, ein Klavier stand im Haus. Einmal die Woche ist sie in der Musikschule, um zu üben. „Am liebsten spiele ich klassische Stücke“, berichtet die Zwölftklässlerin. Und dabei wird sie seit diesem Jahr auch unterstützt: Die Wolfsburgerin wurde im Februar mit einem Stipendium der Kultur- und Sozialstiftung der Sparkasse Gifhorn-Wolfsburg ausgezeichnet. Für ihr außerordentliches Talent am Klavier erhalte die Schülerin der Musikschule der Stadt Wolfsburg drei Jahre lang finanzielle Unterstützung, etwa um an Wettbewerben teilnehmen zu können, hatte die Stiftung damals mitgeteilt.

Auftritte liebt die junge Frau – sowohl als Musikerin als auch als Sportlerin. Sie möchte das Publikum berühren, sie spiele von Herzen, sagt Melanie. Und weiter: „Es ist mir wichtig, Emotionen zu überbringen.“ Für eine Kür beim Rollkunstlauf schrieb die 17-Jährige sogar ein Stück selbst, nahm es auf – und lief dann eben ihre Choreografie zu ihrem eigenen Stück. Aktuell ist die Wolfsburgerin sogar Landesmeisterin.

Zwei Jahre muss Melanie noch zur Schule gehen, dann möchte sie das Abitur in der Tasche haben. Sie kann sich gut vorstellen, der Musik treu zu bleiben und beruflich in diese Richtung zu gehen. „Musik oder Musikpädagogik würde ich gerne studieren wollen“, berichtet die 17-Jährige, die sich in den gerade abgelaufenen Sommerferien auch ein wenig Pause gönnte – aber nur ganz kurz.