Beteiligt an dem Unfall war eine 26-jährige Wolfsburgerin und ein 41-jähriger Gifhorner.

Kästorf. Die Karambolage zwischen zwei Wagen auf der Bundesstraße 188 am Mittwochabend ging glimpflich aus. Es entstand ein Schaden in Höhe von 4000 Euro.

Autofahrerin will spontan wenden bei Kästorf – Auffahrunfall

Glimpflich hat am Mittwochabend ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 188 geendet. Den Ermittlungen nach kam es zu einer Karambolage zwischen einer 26 Jahre alten Wolfsburgerin und einem 41-jährigen Gifhorner. Die VW Beetle-Fahrerin war laut Mitteilung der Polizei in Richtung Wolfsburg unterwegs, als sie sich gegen 22 Uhr spontan entschloss, wieder in Richtung Kästorf zu wenden. Der nachfolgende 41-Jährige versuchte noch, mit seinem VW Touran auszuweichen, dies misslang jedoch. Beide Fahrer blieben unverletzt, während insgesamt ein Schaden von 4000 Euro stand.

Bei der Unfallaufnahme zeigte sich, dass die Wolfsburgerin zunächst auf der linken Fahrspur fuhr, über die rechte Spur ausholte und danach wendete. Ihren Angaben nach achtete die Beetle-Fahrerin lediglich auf den Gegenverkehr und übersah den Touran-Fahrer. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.