800 Ruderer bei Allersee-Regatta

Auf dem Sattelplatz herrschte am Sonntag Hochbetrieb. Der lag aber nicht auf dem Gelände des Reit- und Fahrvereins Wolfsburg, sondern am Südufer des Allersees. Es ging auch nicht um Pferde. Sattelplatz nennen die Ruderer den Ort, an dem ihre Boote aufgebockt stehen, bevor sie für den Wettkampf zu...