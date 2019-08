Foto zeigt mutmaßlichen Einbrecher in Heiligendorf

Wolfsburg. Mit einem Foto aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei nach einem Mann, der im vorigen Jahr in ein Haus in Heiligendorf eingebrochen ist.

Mit Hilfe eines Fotos aus einer Überwachungskamera fahndet die Polizei Wolfsburg nach einem Einbrecher. Der Täter war am 18. Oktober 2018 in ein Wohnhaus in Heiligendorf eingebrochen. An jenem Donnerstagvormittag wurde ein unbekannter Täter beobachtet, wie er mit einem Mountainbike vom Tatort wegfuhr. Anwohner hatten den Flüchtigen beobachtet und noch versucht, ihn zu verfolgen. Eine Fahndung durch Polizisten war im Anschluss ohne Erfolg verlaufen.

Das Foto zeigt den mutmaßlichen Einbrecher in dunkler Kleidung mit silbernem Mountain-Bike. Foto: Thomas Schwieger / PI Wolfsburg

Das Foto zeigt den Tatverdächtigen auf einem Privatgrundstück. Der Gesuchte war mit einem silbernen Mountain-Bike unterwegs. Er sei Mitte bis Ende 50 und trug ein dunkles Sweatshirt und Hose, so ein Beamter. Der Unbekannte war durch eine zerstörte Scheibe in ein Wohnhaus eingestiegen und hatte ein Laptop und einen Fotoapparat mitgehen lassen. Die Polizei Wolfsburg nimmt Hinweise zu dem Einbruch unter (05361) 46460 entgegen. red