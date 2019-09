Matze Knop: „Beckenbauer bietet für Parodien viele Möglichkeiten“

Gleich zweimal hat Matze Knop anlässlich des Sommerfestivals in der Autostadt sein aktuelles Programm „Willkommen in Matzeknopien“ präsentiert. Bei seinem Auftritt am vergangenen Samstag hat er den Zuschauerrekord an der Porsche-Bühne aufgestellt. Etwa 2000 Menschen saßen oder standen zum Teil in...