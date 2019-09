364.000 Zuschauer besuchen Sommerfestival der Autostadt

Wolfsburg. Mehr als 50 Musik-, Comedy- und Tanzacts traten in den vergangenen sechs Wochen in Wolfsburg auf. Für das kommende Jahr gibt es noch keine Planungen.

Den fulminanten Abschluss des Sommerfestivals der Autostadt in Wolfsburg haben am Sonntag rund 18.000 Fans mit Musikstar Andreas Bourani gefeiert. Sechs Wochen lang konnten Besucher Musikgrößen wie Revolverheld, Adel Tawil, Kiefer-Sutherland-Band oder Glasperlenspiel live auf zwei Bühnen in der Autostadt erleben – mehr als 50 Musik-, Comedy- und Tanz-Acts insgesamt. Höhepunkte aus der Welt der Mobilität waren der ID.3 als getarnter Prototyp, der Sedric School Bus, ein Moia-Shuttle sowie der Volkswagen Streetmate und der Seat eXS Kickscooter zum Selber-Testen, heißt es in einer Mitteilung der Autostadt.

Roland Clement, Vorsitzender der Geschäftsführung der Autostadt: „Das neue Konzept für unser Sommerfestival fand bei unseren Besuchern großen Zuspruch. Mit dem Mix aus New-Mobility-Angeboten, Showprogramm und Action im Park war für alle Altersgruppen etwas geboten. Deshalb blicken wir zufrieden auf die erste Ausgabe unseres Festivals. Das letzte Wochenende mit gut 42.000 Besuchern und den Konzerten von Glasperlenspiel und Andreas Bourani war ein toller Abschluss.“

Ralf Luhnen, Leiter Evententwicklung und -steuerung in der Autostadt: „Nicht nur die großen Acts auf der Lagunenbühne wie Revolverheld, Adel Tawil oder Andreas Bourani haben unser Publikum begeistert. Auch die kleineren Formate unter dem Dach des Porsche Pavillons mit Wolfgang Trepper und Matze Knop sind super angekommen – auch bei regnerischem Wetter war hier immer viel los.“

Zu den mehr als 50 Acts, die vom 19. Juli bis 1. September in der Autostadt auftraten, zählen bekannte Musiker wie Nik West, Revolverheld, Avec, Adel Tawil, Kiefer-Sutherland-Band, Michael Schulte, Cosmo Klein, Ed Motta oder Glasperlenspiel. Neben den großen und kleinen Konzerten sorgten die Auftritte der Comedy-Stars Wolfgang Trepper und Matze Knop für ein begeistertes Publikum unter dem Dach des Porsche Pavillons. Auch die fünf Vorstellungen der Breakdance-Gruppe „Flying Steps“ aus Berlin brachten jede Menge Energie auf die Bühne und ins Publikum. Die Autostadt Eigenproduktion „Sound, Body & Vision“präsentierte eine atemberaubende bunte Revue mit groovender Klangkulisse, die das Publikum im Zusammenspiel mit bildgewaltigem Videodesign, innovativer Bewegungskunst und visueller Comedy mitriss.

Unter dem Stichwort New Mobility präsentierte die Autostadt Studien zukunftsweisender Fahrzeuge wie den Volkswagen ID.3, Volkswagen I.D. BUZZ und den Sedric School Bus. Das 1:1-Lego-Modell eines Porsche 911 RSR,das zur Hälfte aus Lego-Technic-Elementen besteht, begeisterte nicht nur die jungen Besucher. Zehn Audie-tron standen darüber hinaus für kostenfreie Probefahrten in das Wolfsburger Stadtgebiet bereit. Selbst testen konnten die Besucherinnen und Besucher die Designstudie des Volkswagen Streetmate, den Seat eXS Kickscooter, die elektrischen Go-Karts „Ninebots“ sowie viele mobile Attraktionen auf der Ausfahrt. Kleine Gäste tobten sich im Park auf riesigen Hüpfburgen aus, Entspannung gabes auf „Cool Summer Island“ sowie am neuen Beachbereich an den Stufen zum Hafenbecken.

Die Planungen für Veranstaltungen im nächsten Jahr, in dem die Autostadt zudem 20 Jahre alt wird, sind noch nicht aufgenommen worden.