52 Berufsanfänger starten bei Volkswagen Group Services

52 junge Frauen und Männer haben am Montag in der Volkswagen Group Services GmbH ihre Ausbildung oder ihr Studium gestartet. Die Nachwuchskräfte wurden aus mehr als 1100 Bewerbern ausgewählt. Sie starten an den Standorten Wolfsburg (33), Braunschweig (7), Salzgitter (2), Emden (8) und Ingolstadt...