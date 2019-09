Zahlreiche Straßensperrungen beim Wolfsburg-Marathon

Wolfsburg. Während der Sportveranstaltung am Sonntag kommt es in der Stadt zu Behinderungen, auch Busse fahren Umleitungen.

Anlässlich des Wolfsburg-Marathons am Sonntag, 8. September, der durch Bereiche der Innenstadt, des Hellwinkels und des Steimker Bergs führt, sind umfangreiche Streckenabsicherungen erforderlich. In den nachfolgenden Bereichen werden Veränderungen der Verkehrsführung erfolgen, die von den Verkehrsteilnehmern beachtet werden müssen, schreibt die Stadt.

Klieverhagen: Der Klieverhagen ist nur eingeschränkt (Zufahrt nur aus der Lönsstraße oder aus östlicher Richtung möglich) erreichbar. Die südlichen Parkplätze und der Busparkplatz vor dem Congresspark sind gesperrt. Eine Ausfahrt auf die Heinrich-Heine-Straße ist nur in Richtung Osten möglich.

Heinrich-Heine-Straße: Sperrung zwischen Klieverhagen und Lessingstraße. Die Zu- und Ausfahrt ist nur über die Braunschweiger Straße bis bzw. ab Höhe Lönsstraße möglich.

Laagbergstraße/Lessingstraße: Vollsperrung Richtung Norden ab Höhe Brahmsring bis Kleiststraße.

Goethestraße: Vollsperrung.

Schillerstraße: Sperrung in Fahrtrichtung Norden ab Höhe Südkopfcenter, sowie in Fahrtrichtung Süden ab der Einmündung Fontanehof. Die Zufahrt ist nur über die Kleiststraße möglich.

Rothenfelder Straße: Erreichbar nur aus Norden kommend, vom Berliner Ring (aus südlicher Richtung kommend) ist die Linksabbiegerspur gesperrt. Vollsperrung ab Alessandro-Volta-Straße/Kolpingstraße westwärts. Die Regelung des Anliegerverkehrs stadteinwärts erfolgt temporär durch die Polizei, stadtauswärts durch Schranken und/oder Kegel.

Alessandro-Volta-Straße: Sperrung zwischen Zollhausstraße und Heßlinger Straße. Die Zu- und Ausfahrt ist nur über die Rothenfelder Straße möglich.

An der Vorburg: Die Zufahrt zum Phaeno ist nur eingeschränkt und auch nur aus Richtung Westen über den Willy-Brandt-Platz möglich. Die Straße „An der Vorburg“ wird in Höhe Phaeno voll gesperrt.

Heßlinger Straße: Sperrung der Tunnelüberfahrt in Richtung Westen. Die Zufahrt zum Hauptbahnhof ist nur durch den Tunnel und die Heinrich-Nordhoff-Straße möglich.Die Tunnelüberfahrt der Heßlinger Straße/Heinrich-Nordhoff-Straße ist nur für Busse des ÖPNV möglich.

Maybachweg: Vollsperrung.

Daimlerstraße: Vollsperrung.

Lerchenweg: Der Lerchenweg wird voll gesperrt. Die Ausfahrt ist nur nach Abstimmung mit dem Ordnerpersonal in Richtung Reislinger Straße möglich.

Borsigstraße: Sperrung der Zufahrt Richtung Norden (Allerseebrücke). Die Zufahrt wird auch für Radfahrer nicht möglich sein (Laufstrecke).

In den Allerwiesen: Vollsperrung.

Geh-/Radweg Unterführung Berliner Brücke: Die Radwegeverbindung ist gesperrt (Laufstrecke).

Schloßstraße: Vollsperrung (kurz hinter der dortigen Gaststätte).

Friedrich-Ebert-Straße: Sperrung von Süden (ab Einmündung Fichtestraße) und von Norden (ab Einmündung Windthorststraße). Die Zu- und Ausfahrt ist nur über die Rothenfelder Straße bzw. von/nach Süden über den Kreuzungsbereich Siemensstraße/Berliner Ring möglich.

Pestalozziallee: Vollsperrung.

Rathausstraße: Vollsperrung ab Einmündung Bebelstraße.

Suhlgarten: Temporäre Vollsperrung. Die Dieselstraße in Fahrtrichtung Osten wird ab Höhe Automuseum auf eine Fahrspur verengt. Es kommt zur temporären Sperrung des Parkplatzverkehrs zum Kolumbianischen Pavillon.

Die Reislinger Straße Ecke Berliner Ring ist aus Norden kommend nicht befahrbar (Linksabbieger gesperrt). Die Befahrbarkeit aus Richtung Süden wird aufrechterhalten.

Auf der Nordsteimker Straße, dem Waldweg und Kiefernweg regelt die Polizei temporär den Verkehr.

Zudem fahren Busse an dem Tag ab Betriebsbeginn bis etwa

16.30 Uhr Umleitungen. Die Linien 201, 203 und 204 fahren laut WVG stadteinwärts wie gewohnt bis zur Haltestelle Föhrenhorst, danach abweichend über die Haltestellen Beethovenring, Schubertring und Berufsschulzentrum zur Haltestelle Imperial. Stadtauswärts bedienen die Linien 201, 203 und 204 von der Haltestelle Imperial kommend die Haltestellen Berufsschulzentrum und Tucholskystraße und nehmen ab Haltestelle Kreuzkirche den regulären Linienverlauf wieder auf. Die Haltestellen Kaufhof, Kunstmuseum, Congress-Park, Heinrich-Heine-Straße und Pestalozzischule können nicht angefahren werden. Die Haltestelle Kreuzkirche wird nur stadtauswärts bedient. Die Buslinie 212 ändert ihre Route ab Schubertring und fährt über Berufsschulzentrum und Imperial zum ZOB. Stadtauswärts fährt die Linie 212 bis Imperial unter Auslassung der Haltestelle Kaufhof, Lönsstraße und Piazza Italia über Berufsschulzentrum zum Schubertring und folgt ab dort ihrem üblichen Linienverlauf. Die Linie 213 in Richtung Badeland fährt ab Haltestelle Kunstmuseum unter Auslassung der Haltestellen Rathaus, Mühlenpfad und C&A über den Kaufhof zum ZOB. Während des Laufs wird die Schillerstraße stadteinwärts zeitweise gesperrt. Von 14 Uhr bis 16 Uhr werden die Linien 201, 203 und 204 ab der Haltestelle Kreuzkirche umgeleitet. Danach führt der Linienweg über die Lessingstraße und Kleiststraße, Haltestelle Berufsschulzentrum zur Haltestelle Imperial. Im gleichen Zeitraum umfahren die Linien 202, 213, 215, 216, 218 und 230 die Sperrung ab Theater, Köhlerbergstraße über Heinrich-Heine Straße, Lessingstraße und Kleiststraße – die Haltestellen Berufsschulzentrum und Imperial werden auf dem Weg zum ZOB angefahren. Fahrgäste auf dem Weg nach Reislingen können auf den Linien 203 und 204 an den Haltestellen Kiebitzweg, Amselweg und Am Schäferbusch nicht aussteigen. Der nächste planmäßige Halt ist die Haltestelle Windberg.