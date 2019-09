Vorsfelderinnen kämpfen sich durch den Matsch

„Krebs kämpft dreckig, das können wir auch!“ Unter dem Motto läuft seinen einigen Jahren in Deutschland und Europa der Muddy Angel Wettbewerb zugunsten der Brustkrebshilfe. Über Hindernisse und Schikanen, durch den Schlamm und in den Staub und in ein Schaumbad ging es für die Vorsfelderinnen um...