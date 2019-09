Die Vorsfelder lieben ihr Bürger-Picknick am Kirchplatz

Obwohl das Wetter nicht so richtig mitspielte, wurde das dritte Vorsfelder Bürger-Picknick rund um die St.-Petrus-Kirche zum Riesenerfolg. Gut 250 Männer und Frauen waren an 32 Tischen dabei, als es gestern von 17 Uhr an hieß: „Vorsfelde is(s)t“. Wie im vergangenen Jahr hatte der Arbeitskreis...