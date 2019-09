Wolfsburg: 1,5 Millionen Einwegbecher weniger seit Recup

Ein nachhaltiges Gemeinschaftsprojekt hat jetzt seinen ersten Geburtstag gefeiert. Seit dem 1. September 2018 ist Wolfsburg Teil des deutschlandweiten Mehrwegbecher-Pfandsystems Recup. Das von der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) initiierte Projekt kann dabei auf eine sehrerfolgreiche Einführung und Entwicklung blicken. Inzwischen ist der Pfandbecher in der Wolfsburg-Edition an mehr als 50 Ausgabestellen in der Stadt erhältlich, 25 Wolfsburger Unternehmen konnten für das umweltfreundliche Coffee-to-go-Mehrwegsystem gewonnen werden. Die Erfahrungswerte des ersten Jahres zeigen laut Mitteilung der WMG, dass Kaffee bei den Wolfsburgern offenbar außerordentlich beliebt ist und das Angebot gut ankommt: Rund 48.000 Becher sind derzeit im Umlauf, an Werktagen werden bis zu 6500 Einwegbecher eingespart. Auf ein Jahr hochgerechnet entspricht das rund 1,5 Millionen weniger Einwegbechern – allein in Wolfsburg. Oberbürgermeister Klaus Mohrs ist das Projekt ein wichtiges Anliegen: „Der bewusste Umgang mit Ressourcen gewinnt erfreulicherweise immer mehr öffentliche Beachtung. Deshalb freue ich mich, dass wir mit dem Recup-System auch in Wolfsburg dazu beitragen können, beachtliche Mengen Müll zu vermeiden und die Stadt nachhaltiger zu gestalten.“

Zu den jüngsten Teilnehmern des Pfandsystems zählen der Biomarkt Mutter Grün, das Café Kunstpause sowie die Bäckerei Cadera. Dennis Weilmann und Jens Hofschröer, Geschäfts führer der WMG, erklären: „Wir sind sehr zufrieden mit der starken Entwicklung im vergangenen Jahr. Bereits zum Projektstart, den wir unter anderem gemeinsam mit den Volkswagen-Betriebsrestaurants, der Autostadt und der Wolfsburger Abfallwirtschaft realisiert haben, konnten wir in Wolfsburg dank unserer Partner aus Handel, Gastronomie und Hotellerie ein engmaschiges Netz an Ausgabestellen anbieten. Dieses Netz haben wir gemeinsam mit Recup in den vergangenen Monaten erfolgreich stärken können – nach wie vor ist es aber natürlich das Ziel, das Mehrwegsystem mit weiteren Partnerbetrieben noch attraktiver und kundenfreundlicher zu machen.“

Die Projektpartner haben in der Einführungsphase ebenfalls gute Erfahrungen mit dem Mehrwegbecher-System gemacht. „Die Zusammenarbeit mit Recup ist hervorragend. Wir haben seit der Einführung des Systems in den Autostadt-Restaurants etwa 70.000 Einwegbecher eingespart. Damit haben wir unsere ursprünglichen Planungen mehr als erreicht. Das Mehrweg-System passt hervorragend in unsere nachhaltige Gastronomiestrategie, und es wird von den Gästen sehr positiv angenommen. Also ein Gewinn für alle“, so die Bilanz von Thorsten Pitt, Delegierter und Direktor der Autostadt-Restaurants operated by Mövenpick.

Für die Volkswagen-Betriebsrestaurant berichtet Ralf Kroschel, Leiter der Betriebsgastronomie: „Ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass der Einsatz von RecupMehrwegbechern ein weiterer wichtiger Schritt zum Ausbau unserer nachhaltigen Angebotspalette ist. Die Tatsache, dass dieses Pfandbechersystem so erfolgreich von der Belegschaft am Standort Wolfsburg angenommen wurde, verdeutlicht: Wir sind auf dem richtigen Weg.“

Auch auf die Stadtreinigung wirkt sich das System aus Sicht der Wolfsburger Abfallwirtschaft und Straßenreinigung (WAS) positiv aus. Dazu sagt WAS-Vorstand Dr. Herbert Engel: „Wir beweisen: Coffee-to-go geht auch als Mehrwegsystem. Mit dem Recup-Becher haben wir gemeinsam die Chance genutzt, die anwachsende Flut an Einwegbechern zu reduzieren, wertvolle Ressourcen zu schonen und die Abfallmenge sowie unschönes Littering von Einwegbechern in Wolfsburg einzudämmen, was letztlich auch den Aufwand und die Kosten für die Stadtreinigung durch die WAS reduziert.“ Recup-Geschäftsführer Florian Pachaly zeigt sich zufrieden mit der Zusammenarbeit der Projektbeteiligten: „Der Start in Wolfsburg war auch für Recup ein Höhepunkt. Durch die enge Zusammenarbeit mit der WMG, VW und der Autostadt war in Wolfsburg von Anfang an ein starkes Netzwerk von Recup-Ausgabestellen vorhanden.“