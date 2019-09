Neues VW-Logo – ist es versehentlich schon enthüllt?

Wolfsburg. Am Montagabend wird Volkswagen sein neues Logo enthüllen – in den Sport-Sponsorings gibt es bereits ein neues Zeichen. Ist es das neue VW-Logo?

Am Montagabend wird Volkswagen auf seinem Verwaltungshaus ein neues Logo enthüllen . Weiblicher und humorvoller will der Konzern werden. Bereits am Wochenende war das neue Rund auf das Dach des VW-Hochhauses in Wolfsburg gehievt worden – allerdings verhüllt.

Seit geraumer Zeit laufen die vom Konzern gesponsorten Mannschaften allerdings schon mit einem neuen Logo auf – zwischen den Buchstaben V und W ist ein kleiner Abstand zu sehen, zudem wirkt das Logo insgesamt filigraner. Ist das schon das neue Logo?

Nein, sagt Gerd Voss, Leiter der Sportkommunikation bei Volkswagen. Bei dem Logo, das auf den DFB-Trikots unter anderem beim Training vor dem Spiel der Nationalelf am Freitag gegen die Niederlande zu sehen war, handelt es sich um ein Übergangslogo. Laut Voss sei es nah dran am offiziellen Logo, das den Konzern künftig schmücken wird – aber eben noch nicht ganz das neue Design.

Wann die DFB-Elf mit dem neuen VW-Logo auflaufen wird, könne er noch nicht sagen, so Voss. Um nicht die Bekleidung der Nationalelf wieder einstampfen zu müssen, könne es etwas dauern, bis sie im neuen Dress auftritt. Das sei auch nachhaltiger, sagt Voss.

Zeitraffer-Video- Neues VW-Logo, alter Platz