Bewährungsstrafe nach Messerattacke am Wolfsburger Nordkopf

Eine blutige Messerattacke am Nordkopf sorgte Gründonnerstag für großes Aufsehen in der Porschestraße. Ein 42-jähriger Asylbewerber aus Algerien musste sich am Montag wegen gefährlicher Körperverletzung vor dem Wolfsburger Amtsgericht verantworten. Das Opfer: Ein Asylbewerber aus Mali. Er erlitt...