Junger Maler findet in Wolfsburg Igel und bringt ihn zur Polizei

Nicht schlecht haben die Beamten auf der Polizeiwache in Wolfsburg am späten Dienstagvormittag gestaunt, als ein junger Mann mit einem Farbeimer in der Dienststelle erschien. Der 17 Jahre alte Malerlehrling wollte nicht die Dienststelle streichen, sondern hatte laut Polizei bei Malerarbeiten an einer Hausfassade einen kleinen Igel entdeckt. Ein Anruf beim Nabu-Artenschutzzentrum in Leiferde bei Gifhorn brachte Handlungssicherheit. Der junge Mann sollte den Igel bei der Polizei oder Feuerwehr abgeben, was er auch tat. Ein Streifenwagen brachte das Tier sodann ins Nabu-Artenschutzzentrum, wo Fachleute sich um den Igel kümmern werden, bis er groß genug ist, um seine eigenen Wege gehen zu können.

