Marvin Schaber übernimmt Management der Wolfsburger City-Galerie

Wechsel in der City-Galerie: Center-Managerin Dana Schulz (32) verlässt nach rund eineinhalb Jahren die Stadt. Ihren Posten in Wolfsburg übernimmt Marvin Schaber (26). Offiziell findet die Übergabe am 15. September statt. Dana Schulz wird künftig als Marketing-Managerin im Alstertal-Einkaufszentrum...