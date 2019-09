Ein Ort in Wolfsburg, an dem psychisch Kranke gerne Halt machen

Vor zehn Jahren öffnete die Kontaktstelle Wolfsburg, eine Begegnungsstätte für psychisch kranke Menschen, ihre Pforten in der Kleiststraße 37. Dort wird das zehnjährige Bestehen am Donnerstag nun mit Mitarbeitern, Besuchern und Gästen groß gefeiert. Täglich hat die Kontaktstelle geöffnet, auch an...