Ellen Schulze ist neue Polizei-Kontaktbeamtin für Wolfsburg

Polizeikommissarin Ellen Schulze ist für die Bürger künftig im Mehrgenerationenhaus am Hansaplatz erreichbar. Der Neubau des Einkaufszentrums an der Allerstraße erforderte eine Veränderung, so Schulze, die seit Mai 2018 als Kontaktbeamtin in der Wolfsburger Nordstadt eingesetzt ist. Die Polizistin bietet dienstags von 14 bis 15 Uhr und donnerstags von 9 bis 10 Uhr Sprechstunden an. Mobil ist sie erreichbar unter (0151) 63407265.

Ellen Schulze gehört neben Thorsten Suppra und Jens Oertelt zu den Kontaktbeamten der Polizei in Wolfsburg. Ein Hauptaugenmerk richtet das Bürgertrio auf die Themen Schulwegsicherheit und das richtige Verhalten des Nachwuchses im Straßenverkehr gerade im immer noch neuen Schuljahr für die Erstklässler. Zudem informieren die Beamten Senioren über Betrugsmaschen und geben präventive Verhaltenstipps. Die Kommissarin ist für die Stadtteile Alt-Wolfsburg, Tiergartenbreite, Teichbreite, im südlichen und nördlichen Teil von Kreuzheide und in Kästorf zuständig. Auch die Bereiche Nordfriedhof, Waldfriedhof und Allerpark gehören dazu.

Suppra ist erreichbar unter (05361) 4646473 und kümmert sich um die Belange in den Stadtteilen Heßlingen, Rothenfelde, Hellwinkel und Stadtmitte sowie Steimker Berg, Reislingen West und Windberg. Die Bereiche Klieversberg, Hohenstein und Wohltberg ebenso wie Laagberg zählen auch dazu.

Oertelt setzt Schwerpunkte in den Stadtteilen Detmerode, Westhagen, Rabenberg und Köhlerberg sowie Eichelkamp, Klieversberg und Hageberg. Der Oberkommissar ist im Einkaufszentrum Detmerode unter (05361) 71643 erreichbar.