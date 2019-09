Benefizspiel in Mörse für Ament: Auch Schäfer kickt mit

Peter Ament ist vielen VfL-Fans in bester Erinnerung. Mehr als 300 Ligaspiele bestritt der langjährige Kapitän in den 1980er-Jahren für die Grün-Weißen. Für Ament, der an Amyotropher Lateralsklerose (ALS) erkrankt ist, findet am Samstag, 14. September, ein Benefizspiel zwischen den „Old Friends Mörse“ und dem Traditionsteam des Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg statt. Wenn um 13.30 Uhr im Mörser Herzbergstadion der Anstoß erfolgt,...