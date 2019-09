Fallersleber Ehepaar leistet Hilfe für Kinder in Afrika

Am 21. September 1954 rief die Vollversammlung der Vereinten Nationen zu einem jährlichen, weltweiten Kindertag auf. In Wolfsburg wird der Kindertag ebenfalls begangen. Die Fallersleber Dr. Christoph Stein und seine Frau Almut, denen das Kinderwohl am Herzen liegt, freuen sich darüber. „Wir haben...