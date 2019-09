ready4work-Kunstkalender: In Wolfsburg startet der Verkauf

Schön in Pink – so präsentiert sich das Titelblatt der auf 400 Exemplare limitierten Auflage des ready4work-Kunstkalenders 2020. Die 16. Ausgabe des Kalenders der Künstlergruppe 10KW ist ab

19. September im Wolfsburger Handel erhältlich, wie die Wolfsburg AG mitteilt. Der Verkaufserlös kommt erneut der Initiative ready4work zugute, die damit die Finanzierung zusätzlicher Ausbildungsplätze beim Regional-Verbund für Ausbildung (RVA) fördert. Neben den 10KW gestalteten die Wolfsburger Gastkünstler Tim Dalhoff und Rainer Scheer je ein Monatsmotiv. Die Volkswagen Group Services GmbH und die Wolfsburg AG unterstützten die Produktion als Sponsoren. „16 Jahre Engagement, 16 Jahre Kunstkalender, das zeugt von Kreativität und von Durchhaltevermögen. Wenn man zusätzlich noch weiß, dass jedes Kalenderblatt handsigniert ist, kann man nur den Hut ziehen“, freut sich Klaus Mohrs, stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins ready4work, über die Aktion. Durch die bisherigen Einnahmen aus 15 Jahren Kalenderverkauf konnte ready4work 25 Ausbildungsplätze beim RVA mitfinanzieren. Der Kalender kostet 25 Euro und ist hier erhältlich: Buchhandlung Sopper Vorsfelde, Geschäftsstelle der Wolfsburger Nachrichten, Kultur-Info im Alvar-Aalto-Kulturhaus, Museumsshop im Kunstmuseum, Buchhandlung Thalia und Volkswagen-Shop Tor 17. Bestellungen unter Angabe der Adresse und Stückzahl per E-Mail an info@ready4work.de oder unter (05361) 8971950. red

