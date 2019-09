IAA 2019: Umwelthilfe leitet Rechtsverfahren gegen VW ein

Allen Klimaschutz-Bekenntnissen zum Trotz: Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hat auf der IAA schwerwiegende Verstöße gegen die korrekte Kennzeichnung der Klimagasemissionen bei ausgestellten Neufahrzeugen festgestellt. Die Hälfte der gegen Klima- und Verbraucherschutzrecht verstoßenden Marken gehören zu den beiden deutschen Konzernen Daimler (Smart) und Volkswagen (Lamborghini, Porsche), heißt es in einer Mitteilung der DUH. Verstöße gab es auch bei Ford, Renault und Hyundai.

Die DUH hat, wie bereits in den vergangenen zehn Jahren, auch bei der IAA 2019 die ausgestellten Neufahrzeuge auf die korrekte und leicht lesbare Kennzeichnung der Klimagasemissionen und Spritverbräuche gemäß Pkw-Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung kontrolliert. Dabei wurden die Verstöße festgestellt, heißt es in der Mitteilung weiter. Gegen diese Unternehmen leitet die DUH nun Rechtsverfahren ein und fordert den sofortigen Stopp der abgemahnten nicht korrekten, unvollständigen oder versteckten Kennzeichnungen.

Ordnungsgemäße Kennzeichnung wird verweigert

„Die ordnungsgemäße Kennzeichnung von Neufahrzeugen mit korrekten Klimagasemissionen und Angaben zum Spritverbrauch wird bei der diesjährigen IAA von einigen Herstellern verweigert. Wie kann es sein, dass allein bei den beiden deutschen Autokonzernen Volkswagen und Daimler die Hälfte der festgestellten Verstöße entdeckt wurden? Und wann endlich wagt die Hessische Eichdirektion als zuständige Marktüberwachungsbehörde, erstmals Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen Autokonzerne einzuleiten?“, fragt Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH).

Zuständigen Landesbehörden schaut weg

„Besonders ärgerlich ist für uns das aktive Wegschauen der eigentlich für die Marktüberwachung zuständigen Landesbehörden, in Frankfurt das Hessische Eichamt. Wir haben dieses wie auch bei früheren IAAs über die festgestellten Verstöße informiert und in diesem Jahr immerhin sehr schnell die Nachricht erhalten, dass das Amt ,Kollegen mit der Bitte um Prüfung’ kontaktiert habe. Wir erwarten, dass die Behörde endlich dazu übergeht und Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen die Hersteller einleiten wird“, so Resch in der Mitteilung abschließend. red