Wolfsburg: Fahrerin mit 2,67 Promille kracht gegen Auto

Am frühen Sonntagmorgen verursachte eine alkoholisierte Polo-Fahrerin einen Unfall im Stadtteil Laagberg und fuhr danach davon, ohne sich um den Schaden in Höhe von 4000 Euro zu kümmern. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein Alkoholtest der 22-jährigen Wolfsburgerin ergab wenig später 2,67 Promille. Zeugen hatten zunächst beobachtet, wie die 22-Jährige sich um 4.20 Uhr in der Mecklenburger Straße in ihr Fahrzeug setzte und beim Ausparken gegen einen geparkten Audi A6 prallte. Als eine verständigte Polizeistreife die Wolfsburgerin zu Hause antraf, stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholbeeinflussung fest. Dies bestätigte schließlich der Test.

Um den genauen Promillewert zur Unfallzeit bestimmen zu können, wurden der Fahrerin zwei Blutproben entnommen. Außerdem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt und stellten den Führerschein der Beschuldigten sicher. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht und Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. red