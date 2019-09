Neues Angebot: Wolfsburger Erlebniswelten mit 150 Aktionen

Ein Wochenende, 43 Partner, mehr als 150 Aktionen im gesamten Stadtgebiet: Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) lädt am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Oktober, zu einem neuen Veranstaltungsformat ein: die Wolfsburger Erlebniswelten. In der Pressemitteilung heißt es: „Noch nie bot sich den Wolfsburgern ein derartiger Blick hinter die Kulissen so vieler lokaler Akteure und Institutionen. Erstmals heißt es Vorhang auf bei dutzenden Freizeit-, Kultur- und sozialen Einrichtungen, bei Unternehmen und Vereinen.“

Mit zahlreichen Führungen und spannenden Mitmachaktionen präsentiere sich Wolfsburg von seiner besten Seite und zeige an nur einem Wochenende eine außergewöhnliche Vielfalt besonderer Erlebnisse, so die WMG. Mit dem Kauf eines Wochenendtickets zum Preis von 10 Euro bietet sich den Gästen eine ganze Erlebniswelt zu den sechs Themen Kulinarik, Sport & Natur, Kunst & Kultur, Kinder & Familien, Mensch & Gesundheit sowie Innovation, Technik & Mehr.

Während in der Wolfsburger Traditionsbäckerei Cadera das eigene Brot gebacken werden kann und die Sülfelder Gutshof Brennerei die Geheimnisse ihrer Spirituosenherstellung verrät, bieten die Grizzlys Wolfsburg ihren Gästen beispielsweise Einblicke in die Spielerbereiche der Profis, und Tierfreunde können sich beim Reit- und Fahrverein an der Kunst des Voltigierens versuchen. Während die einen im Stadtmuseum auf Schloss Wolfsburg einen Blick in die Museumsdepots werfen dürfen, beginnt für die anderen im Musikhaus Musicus mit den Probestunden für Gesang, Schlagzeug und Co. vielleicht der erste Schritt zur Musikkarriere.

Kunterbunte Angebote für Kinder und Familien stehen ebenso auf dem Programm: Sei es zum Beispiel eine märchenhafte Erkundungstour durch die Stadt mit der WMG oder der Puppenbau in der wolfsburger „figurentheater compagnie“.

Spannend wird es ebenfalls beim Themenbereich Mensch & Gesundheit. Während das Klinikum Wolfsburg eine Erlebnisführung durch einen echten OP-Saal inklusive simulierter Operation vorbereitet hat, bietet das Hospiz Wolfsburg Einblicke in seine Arbeit und zeigt, dass es auch dort sehr lebendig und erlebnisreich zugehen kann.

Originell wird es auch im Leonardo Hotel, denn wer sich schon immer gefragt hat, wer da wohl so übernachtet, kann sich bei einer spannenden Versteigerung von Fundsachen nun einen genauen Eindruck verschaffen. Für Wissenschaftsbegeisterte steht zum Beispiel der Science Truck der Ostfalia Hochschule mit Experimenten bereit.

„Mit den Erlebniswelten haben wir ein Veranstaltungsformat geschaffen, das Wolfsburg auf nie dagewesene Art präsentiert und den Bürgern eine außergewöhnliche Perspektive auf ihre Stadt ermöglicht. Wolfsburg hat sehr viel mehr zu bieten, als viele denken, das zeigen wir mit den Erlebniswelten auf eindrucksvolle Weise“, wird Jens Hofschröer, Geschäftsführer der WMG, in der Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich insbesondere über die zahlreichen starken Partner aus dem gesamten Stadtgebiet, die wir für die Veranstaltung gewinnen konnten und welche die Erlebniswelten zu einem einzigartigen Ereignis machen“, wird Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG sowie Dezernent für Wirtschaft, Digitales und Kultur der Stadt, zitiert.

Programm, Tickets und Anmeldung

Das Veranstaltungsprogramm ist ab sofort online unter www.wolfsburger-erlebniswelten.de einsehbar sowie gedruckt in der Tourist-Information im Hauptbahnhof, Willy-Brandt-Platz 3, (05361) 899930, tourist@wmg-wolfsburg.de, erhältlich.

Unter beiden Adressen kann ab sofort auch das Ticket für 10 Euro erworben werden. Für Kinder bis zu zwölf Jahren, die in Begleitung eines Erwachsenen teilnehmen, ist das Ticket kostenfrei.

Besonderer Clou: Das Auto kann vom 26. bis 27. Oktober stehen bleiben, denn in Kooperation mit der Wolfsburger Verkehrs-GmbH (WVG) berechtigt das Ticket das gesamte Wochenende über innerhalb Wolfsburgs zur freien Fahrt mit den Bussen der WVG.

Da für einige Programmpunkte die Teilnehmerzahl beschränkt ist, ist es notwendig, sich zusätzlich zum Kauf des Tickets für diese Aktionen gesondert anzumelden. Die Anmeldung kann ebenfalls sowohl online als auch bei der Tourist-Information im Hauptbahnhof getätigt werden, entweder gleich während des Ticketkaufs oder im Nachhinein. Hierfür ist die Ticketnummer bereitzuhalten. An- oder Ummeldungen zu den Programmpunkten sind bis einschließlich Freitag, 25. Oktober, bis 18 Uhr in der Tourist-Information und bis 21 Uhr online möglich.