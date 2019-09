Wolfsburgs Ex-Theater-Intendant Hans Thoenies ist gestorben

Nach den WN noch unbestätigten Informationen ist der frühere Theater-Intendant Hans Thoenies im Alter von 86 Jahren gestorben. Er hätte heute, 19. September, sein 87. Lebensjahr vollendet. Er leitete von 1991 bis 2008 das Scharoun-Theater erfolgreich als Intendant und Geschäftsführer, also im Alter von 59 bis 76 Jahren. Mit seinem Ausscheiden wurde er Ehren-Intendant. Über Wolfsburg hinaus war er ein anerkannter Regisseur mit Faible für den Boulevard an vielen Theatern. Die Inthega, Interessengemeinschaft der Theater mit Gastspielen, leitete Thoenies von 1992 bis 1998. Außerdem schrieb er Kinderstücke und betätigte sich als Übersetzer. Ausgleich fand er im Segelsport, wobei er gern an der französischen Cote d’Azur vor Anker ging.

