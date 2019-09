Die Wolfsburger Rathaus-Spitze wird neu aufgestellt

Lamberg, Schnellecke, Mohrs – in mehr als drei Jahrzehnten als Beschäftigter in der Wolfsburger Stadtverwaltung Stadt Wolfsburg hat Werner Borcherding diesen drei Rathaus-Chefs zugearbeitet. Ende Januar 2020 geht der 63-Jährige in den Ruhestand. Wie unsere Redaktion schon vor einigen Tagen erfuhr, steht nun fest, wer seine Aufgaben übernimmt: Dennis Weilmann wird 1. Stadtrat und damit Stellvertreter vom Oberbürgermeister. Der...