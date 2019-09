Wolfsburg: Quietschgelbe Athleten schwimmen um den Titel

Wolfsburg. Der Endspurt für das Entenrennen in der Autostadt am 29. September läuft. Nach wie vor können die Enten für 4 Euro je Stück erworben werden.

Am 29. September heißt es: „Auf die Plätze! Fertig! Los!“, wenn sich Gummienten ein spannendes Wettschwimmen leisten. Ausgetragen wird der nasse Wettkampf auf dem Gewässer am Zeithaus in der Autostadt, wie die „Vier für Wolfsburg“ – ein Zusammenschluss der Audi BKK, des Badelandes, der IG Metall Wolfsburg und des VfL Wolfsburg – mitteilen.

„Wir sind froh, dass wir die Autostadt für unsere Idee gewinnen konnten, ein solches erstes Wolfsburger Entenrennen in der Autostadt auszurichten, denn hier gibt es die besten Rahmenbedingungen. Mit unserem Entenrennen möchten wir ein Charity-Event mit einem Höchstmaß an Freizeitwert und Spaß für alle Altersgruppen schaffen, das sich als erfolgreiche und öffentlich anerkannte Spendenaktion etabliert“, betonen Dirk Lauenstein, Vorstand der Audi BKK, und Hartwig Erb, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg.

Ab 11 Uhr können die Enten in der Konzernwelt der Autostadt bemalt und verziert werden. Das Rahmenprogramm bietet laut Mitteilung Spiel, Spaß und Spannung für die ganze Familie. Clowns sorgen für Showeinlagen.

Ab 14 Uhr gilt jede Ente als freier Eintritt in die Autostadt: Die Enten werden angemeldet und zum Rennen zugelassen. In diesem Zuge erhält jeder Teilnehmer ein „Adoptionspapier“ beziehungsweise eine Art Los-Schein, auf dem die Startnummer der eigenen Ente verzeichnet ist. Zugleich wird jeder Ente die Nummer auf die Unterseite ihres Bauches geschrieben, um am Ende des Rennens sicherzustellen, welcher Besitzer denn nun eigentlich der Gewinner ist.

Um 15 Uhr gehen die Quietscheenten an den Start. Diejenigen Enten, die als Erstes das Ziel erreichen, gewinnen für ihre Besitzer Sachpreise – Reisegutscheine, Eintrittskarten für Kinobesuche, Fußballkarten für Spiele des VfL Wolfsburg.

Letztlich ist sowieso jeder ein Gewinner an diesem Tag, denn die Erlöse aus dem Enten-Verkauf werden zu 100 Prozent an soziale Einrichtungen in der Region Wolfsburg gespendet. „Circa 2000 Enten wurden bereits für diesen Charity-Gedanken veräußert. Nicht jede und jeder wird mit seiner Ente zum Entenrennen antreten, aber alle haben etwas für einen guten Zweck geleistet“, betonen Stephan Ehlers und Jan Poguntke vom VfL Wolfsburg.

Nach wie vor können die Enten für 4 Euro je Stück erworben werden. Die Enten gibt es inzwischen nicht nur am Empfang der IG Metall Wolfsburg, bei der Vertrauenskörperleitung von Volkswagen, im Badeland und beim VfL Wolfsburg im Elsterweg zu kaufen, sondern auch in der Autostadt. red