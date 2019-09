Wolfsburger feiern in Tracht und Lederhose

Es wird wieder zünftig: Der Oktober steht vor der Tür und somit auch wieder das traditionelle Oktoberfest auf dem Hugo-Bork-Platz. Festwirt Thomas Bronswyk lädt in Zusammenarbeit mit der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vom 27. September bis 5. Oktober zur Gaudi in die Wolfsburger Innenstadt ein. Die Besucher können sich laut Mitteilung der WMG täglich von 10 bis

22 Uhr (am Eröffnungstag ab 14 Uhr) auf bayerische Spezialitäten, festliche Atmosphäre und ein authentisches Musikprogramm freuen.

Damit aber nicht genug: Erstmals gibt es eine ganze Reihe spaßiger Mitmach-Aktionen auf dem Wolfsburger Oktoberfest: Bei der Olympiade im Bierkrugstemmen gilt es, eine mit Wasser gefüllte Maß am ausgestreckten Arm so lange wie möglich zu halten. Alle, die den Maßkrug mindestens 90 Sekunden stemmen, erhalten eine Maß Bier oder ein alkoholfreies Getränk gratis. Das Gleiche gilt auch für die Gewinner am Hängebalken. Wer es schafft, zwei Minuten lang am Traversengestell zu baumeln, dem winkt ebenfalls ein Freigetränk. Beim Baumstammnageln können die Gäste dann ihre Präzisionsfähigkeit unter Beweis stellen. Mit einem Schlag gilt es, den Nagel im Stamm zu versenken.

Klassiker aus der bayerischen Küche dürfen natürlich auch nicht fehlen. Angeboten werden Spezialitäten wie Weißwurst, Leberkäse, Schweinswürstel und Radi. Am Brezelstand werden die Brezeln zudem täglich frisch vor den Augen der Besucher hergestellt. Erstmals werden zusätzlich auch feinste Weine und Prosecchi vom Winzer Dorst erhältlich sein. Für große Augen bei den Kindern sorgt unterdessen das Karussell vor Ort, und auch ein Süßwaren- sowie Schmalzkuchenstand ist auf dem Hugo-Bork-Platz zu finden. Für zusätzliche Stimmung sorgen auf dem Oktoberfest als Höhepunkt am 30. September und 1. Oktober ab 17 Uhr das Duo Alpenklang sowie am 4. Oktober die bayerische Band Die 2 Schweinfurter.

Wie es sich für ein stilechtes Oktoberfest gehört, sind alle Gäste eingeladen, mit der traditionellen Tracht beziehungsweise dem Dirndl zum Fest zu kommen. Als besondere Überraschung erhalten alle, die jeweils Freitag und Samstag ab 17 Uhr im Dirndl erscheinen, einen Prosecco zum ermäßigten Preis von 2 Euro. Für das Tragen von Tracht gibt es die Maß Bier um 1,50 Euro ermäßigt. „Mit dem Oktoberfest bringen wir zusammen mit unserem regionalen Partner bayerisches Flair und Wiesn-Stimmung in die Wolfsburger Innenstadt. Wir wünschen allen Gästen ein zünftiges Fest“, sagten Jens Hofschröer und Dennis Weilmann, Geschäftsführer der WMG. red