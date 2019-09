Freibad-Spaß für die Vierbeiner am Samstag in Almke

Nach der erfolgreichen Premiere im vergangenen Jahr ist es am Samstag wieder so weit: Nach dem Ende der Freibad-Saison gibt es erneut ein Hundeschwimmen im Bad an der Volkmarsdorfer Straße.Wie Sven Taubel vom Stadtjugendring berichtete, können Hundebesitzer mit ihren Lieblingen am Samstag zwischen...