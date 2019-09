Kinder in Wolfsburg mit Tier-Duo auf Weltraumreise

Ab ins All mit Vladimir, dem Eisbären, und dem Pinguin James. So hieß die Parole am Samstagnachmittag im Planetarium. Die Kinder und ihre erwachsenen Begleiter gingen mit dem Tier-Duo vom Pol aus mit einer Rakete auf Weltraumreise. Die Bilder an der Kuppel lüfteten das Geheimnis von „Polaris und...