Wettstreit der Meerjungfrauen im Wolfsburger Badeland

Invasion der Meerjungfrauen und bunte Flossen so weit das Auge reichte im Badeland: Bei der Premiere der „MerLympics“ wurden am Samstag im Sportbereich des Bades spannende und lustige sportliche Disziplinen ausgetragen. Insgesamt stellten sich 27 Nixen zwischen 8 und 35 Jahren in teils...