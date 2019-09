Zoll in Wolfsburg findet Schwarzbärenfell in Paket aus Kanada

Ein Schwarzbärenfell fischte der Zoll am Freitag in Wolfsburg aus einem Paket, das an eine Zweijährige aus der Region adressiert war. Aufgegeben hatte es ein Ehepaar in Kanada, ausreichend frankiert und ordnungsgemäß mit einer Zollinhaltserklärung versehen. Um eine Geschenksendung mit einem „Teddy“ und einer „Decke“ sollte es sich handeln, so dass sich nicht nur der Vater der Adressatin als Abholer, sondern auch die Zöllner auf einen versöhnlichen Wochenausklang freuten. Im Gegensatz zu den inzwischen üblichen betrügerischen Geschenksendungen war dieses riesige Geschenkpaket laut Mitteilung sogar mit einer herzlichen Grußkarte versehen.

Die Stimmung kippte schnell, als das Paket geöffnet wurde und die vermeintliche Kuscheldecke zum Vorschein kam. Glasige Augen eines Schwarzbärenkopfes schauten die Zöllnerin an. Seine Tochter möge so gerne Bären, und darum wollten die Bekannten aus Kanada ihr zum Geburtstag eine Freude machen, war die Erklärung des völlig gelassenen Abholers.

„Tatsächlich hätte ein klassischer Teddybär allen Beteiligten mehr Freude bereitet – natürlich einschließlich des erlegten Schwarzbären“, erklärt Pressesprecher Andreas Löhde vom Hauptzollamt Braunschweig. Der tote Schwarzbär wurde von dem Zollamt Wolfsburg in Verwahrung genommen und wird die junge Adressatin ohne die erforderlichen Dokumente vermutlich nie erreichen. Ob weitere rechtliche Schritte folgen, wird derzeit geklärt.

Schwarzbären sind durch das Washingtoner Artenschutzübereinkommen besonders geschützt. Tiere, und die jeweiligen Waren aus ihnen, dürfen nur in Ausnahmefällen und mit besonderen Dokumenten in die Europäische Union eingeführt werden.