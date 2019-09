Acht Wolfsburger Schulen machen mit bei Bewegungs-Wettbewerb

Ab Oktober zählt jeder Schritt. 347 Schüler an acht Grundschulen in der Direktion Wolfsburg machen mit beim bundesweiten Bewegungs-Wettbewerb, der mittels Schrittzähler zu mehr Bewegung motiviert. „Step“ ist ein Projekt der Cleven-Stiftung, das im Rahmen von United Kids Foundations, dem Kindernetzwerk der Volksbank BraWo, nun auch in der Region Braunschweig-Wolfsburg startet. Das Leben der Kinder und Jugendlichen spielt sich zunehmend vor Bildschirmen ab, was zwangsläufig eine körperliche Inaktivität nach sich zieht. Nur jedes fünfte Mädchen und jeder dritte Junge im Alter von sieben bis zehn Jahren erreicht die Bewegungsempfehlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von mindestens 60 Minuten körperlicher Aktivität am Tag. Die Folgen sind unter anderem Haltungsschäden und Herz-Kreislauf-Schwäche, aber auch Konzentrationsmängel und Probleme beim Stressabbau. „Das ist besorgniserregend. Unser erklärtes Ziel ist es, die Schüler zu mehr Bewegung zu motivieren und ihre Gesundheit zu fördern. Daher starten wir ,Step’ auch in Wolfsburg“, erläutert Claudia Kayser, Leiterin der Direktion Wolfsburg von der Volksbank BraWo und Botschafter von United Kids Foundations.

Tim Brückner, Schulleiter der Grundschule am Drömling, hat vier Klassen angemeldet und die Vorfreude auf den Wettbewerb ist groß: „Wir sind eine sportorientierte Schule, und dank ,Step’ können wir unseren Schülern ein weiteres tolles Bewegungs-Projekt anbieten. Der Wettbewerb ist ein großer Ansporn für die teilnehmenden Klassen und alle freuen sich sehr auf den Start.“

Die Gewinnerklasse erhält neben attraktiven Preisen den grünen „Step“-Pokal verliehen. Für die Zählung der zurückgelegten Schritte übergab Tim Heinemann, „Step“-Projektmanager, den teilnehmenden Schulen grüne Fitnessarmbänder, die die Schritte der Schüler erfassen und über das Internet dem virtuellen Klassenkonto gutgeschrieben werden. „Dies erfolgt anonym und im Einklang mit der Datenschutz-Verordnung“, betont Heinemann. Vom 1. Oktober bis Ende November lernen die Schüler, ihren Alltag so aktiv wie möglich zu gestalten. Die Website www.step-brawo.de dient dabei als Motivationsplattform, auf der die gesammelten Schritte im Klassenverbund gezählt und mit den anderen Klassen verglichen werden. „Außerdem suchen wir den ,Step’-BraWo-Champion und die jeweils beste Klasse aus Wolfsburg sowie Braunschweig, Gifhorn, Peine und Salzgitter“, sagt Kayser. Insgesamt nehmen 33 Grundschulen mit gut 1600 Schülern in der BraWo-Region teil.

Aus Wolfsburg sind die evangelische Grundschule Waldschule Eichelkamp, die Grundschule am Drömling Vorsfelde, Standort Altstadt, die Grundschule am Drömling, Standort Moorkämpe, Grundschule Hasenwinkel Neindorf, Grundschule Käferschule, Grundschule Rühen, Grundschule Schunterwiesen, Grundschule Sülfeld dabei.