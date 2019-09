Detmerode: Lifting für Don Camillo und Peppone

Der Aufsichtsrat der Wolfsburger Wohnungsgesellschaft Neuland hat beschlossen, die Hochhäuser Don Camillo und Peppone in der Theodor-Heuss-Straße zu sanieren und ihnen in diesem Zug auch eine optische Frischzellenkur zu verpassen. Bereits vor einigen Tagen wurde ein Bauzaun aufgestellt, um bald mit der Schadstoffsanierung in den asbestbelasteten Gebäuden zu starten. In den kommenden Monaten werden die 13 und 23 Stockwerke hohen...